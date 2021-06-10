YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Logo Yazılım, "En Gözde Şirketler" listesine girdi

Logo Yazılım, "En Gözde Şirketler" listesine girdi

10.06.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Logo Yazılım, "En Gözde Şirketler" listesine girdi

İSTANBUL (AA) - Logo Yazılım, işveren algısı araştırması "En Gözde Şirketler" listesine 81'inci sıradan girdi.

Şirket açıklamasına göre, işveren algısı araştırması olarak 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen ve üniversite öğrencilerinin değerlendirmeleriyle oluşan "En Gözde Şirketler" listesi duyuruldu.

Logo Yazılım, ilk kez yer aldığı listeye 81'inci sıradan girdi.

Bu yılki liste 71 bin öğrencinin çevrim içi olarak katıldığı "fokus gruplarda" belirlendi. Şirketlerin işveren olarak algısını ölçen araştırmada çeşitli başlıklar altında 66 soru bulunuyor. Sorular, şirket kültüründen, öğrencilerin tercih ettikleri iletişim yöntemlerine kadar birçok konuyu ölçümlüyor. Katılımcıların verdikleri yanıtlar algoritmada puanlanarak listedeki sıralamayı oluşturuyor.

Danışmanlık şirketi Realta Danışmanlık tarafından geliştirilen ve 3İK Marka İletişimi Ajansı ile ortak yürütülen "En Gözde Şirketler" araştırmasında çeşitli faktörler puanlamayı etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İBB Meclisi'nde 2020 Yılı Faaliyet Raporu değerlendirildiİBB Meclisi'nde 2020 Yılı Faaliyet Raporu değerlendirildi

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Haziran Perşembe

İmsak
03:25
Sabah
05:25
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:42
Yatsı
22:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.