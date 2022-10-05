LojiPark, günlük 450 bin sevkiyatı dijitalleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı'nın yeni dönem girişimleri arasında yer alan LojiPark, yük ve araç sahiplerini buluşturan bir platform olarak günlük 450 bin sevkiyatı dijitalleştiriyor.

Garanti BBVA Partners açıklamasına göre, Kasım 2021'de Teknopark İstanbul'da kurulan LojiPark, lojistik sektöründe bireysel araç sahipleri üzerinden gerçekleşen günlük 450 bin sevkiyatın dijitalleşmesine aracılık ediyor.

Toplam 4 binden fazla kullanıcısı bulunan platform, kısa sürede yatırımcıların ilgisini çekti ve kitlesel fonlama platformu Fongogo üzerinden 11 milyon TL değerlemeyle yatırım aldı. Gelecek dönemde yeni bir yatırım turuna çıkmaya hazırlanan LojiPark, kullanıcı sayısını bu yılın sonunda 20 bine, 2023 bitiminde ise 100 bine çıkarmayı hedefliyor.

- "Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerde de hizmet vermeyi planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LojiPark Kurucu Ortağı İbrahim Ercankal, yurt içi kara yolu taşımacılığında gerçekleşen günlük 450 bin sevkiyatın 870 bin bireysel araç sahibi üzerinden, birçok şehirde bulunan irili ufaklı lojistik terminallerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Terminallerde bulunan lojistik firmaların yüklerine araç, bireysel araç sahiplerinin araçlarına uygun yük aradığını belirten Ercankal, şunları kaydetti:

"Bizler de araç sahipleri ve lojistik firmalarını dijital ortamda buluşturmak üzere yola çıktık. Hedefimiz, ülkemizde faaliyet gösteren bireysel araç sahiplerini ve lojistik firmalarını sisteme dahil ederek yurt içi nakliye sektörünün dijitalleşmesini sağlamaktır. Tüm lojistik firmaları ve bireysel araç sahiplerini, sıfır yatırım maliyetiyle dijitalleştirmeyi ve kara yolu taşımacılığındaki tüm süreçlerini LojiPark üzerinden yürütmelerini sağlıyoruz. İş modelimiz kapsamında Türkiye pazarından sonra Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerde de hizmet vermeyi planlıyoruz."

