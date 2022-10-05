YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. LojiPark, günlük 450 bin sevkiyatı dijitalleştiriyor

LojiPark, günlük 450 bin sevkiyatı dijitalleştiriyor

05.10.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LojiPark Kurucu Ortağı İbrahim Ercankal: - "Hedefimiz, ülkemizde faaliyet gösteren bireysel araç sahiplerini ve lojistik firmalarını sisteme dahil ederek yurt içi nakliye sektörünün dijitalleşmesini sağlamaktır"

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı'nın yeni dönem girişimleri arasında yer alan LojiPark, yük ve araç sahiplerini buluşturan bir platform olarak günlük 450 bin sevkiyatı dijitalleştiriyor.

Garanti BBVA Partners açıklamasına göre, Kasım 2021'de Teknopark İstanbul'da kurulan LojiPark, lojistik sektöründe bireysel araç sahipleri üzerinden gerçekleşen günlük 450 bin sevkiyatın dijitalleşmesine aracılık ediyor.

Toplam 4 binden fazla kullanıcısı bulunan platform, kısa sürede yatırımcıların ilgisini çekti ve kitlesel fonlama platformu Fongogo üzerinden 11 milyon TL değerlemeyle yatırım aldı. Gelecek dönemde yeni bir yatırım turuna çıkmaya hazırlanan LojiPark, kullanıcı sayısını bu yılın sonunda 20 bine, 2023 bitiminde ise 100 bine çıkarmayı hedefliyor.

- "Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerde de hizmet vermeyi planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LojiPark Kurucu Ortağı İbrahim Ercankal, yurt içi kara yolu taşımacılığında gerçekleşen günlük 450 bin sevkiyatın 870 bin bireysel araç sahibi üzerinden, birçok şehirde bulunan irili ufaklı lojistik terminallerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Terminallerde bulunan lojistik firmaların yüklerine araç, bireysel araç sahiplerinin araçlarına uygun yük aradığını belirten Ercankal, şunları kaydetti:

"Bizler de araç sahipleri ve lojistik firmalarını dijital ortamda buluşturmak üzere yola çıktık. Hedefimiz, ülkemizde faaliyet gösteren bireysel araç sahiplerini ve lojistik firmalarını sisteme dahil ederek yurt içi nakliye sektörünün dijitalleşmesini sağlamaktır. Tüm lojistik firmaları ve bireysel araç sahiplerini, sıfır yatırım maliyetiyle dijitalleştirmeyi ve kara yolu taşımacılığındaki tüm süreçlerini LojiPark üzerinden yürütmelerini sağlıyoruz. İş modelimiz kapsamında Türkiye pazarından sonra Avrupa ve Türk Cumhuriyetlerde de hizmet vermeyi planlıyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin "süper markaları" açıklandıTürkiye'nin "süper markaları" açıklandı
Şarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdıŞarkıcı Latif Doğan, Malatya'da annesi adına taziye evi yaptırdı
Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldüTekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVA

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:58
İkindi
16:12
Akşam
18:48
Yatsı
20:07
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.