Lojistik cep destek deposunda inceleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü lojistik cep destek deposunda incelemelerde bulundu.

Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, AFAD Müdürü Hayri Demirel ve PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt merkeze bağlı Gülümbe köyünde bin metrekarelik bir alana 10 konteynerlik AFAD lojistik cep destek deposunu inceledi. Depo hakkında AFAD Müdürü Hayri Demirel’den bilgi alan Vali Şentürk, "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında afetlerde müdahale kapasitesinin arttırılması, afetzedelere kısa sürede ulaşıp gerekli barınma, sosyal ve iaşe ihtiyaçlarının karşılanması, afet sonrası afet bölgesinde yaşanan kargaşa, endişe ve sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla, afetzedelere afet sonrasında en hızlı müdahaleyi sağlayabilmek için bölgesel bazda geliştirilen lojistik depolara ilave olarak Bilecik’te de bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda Gülümbe köyünde bin metrekarelik bir alana 10 konteynerlik oluşan lojistik destek deposunda 300 adet çadır, bin 344 adet katlanır yatak, bin 600 adet battaniye ve bin 440 adet yastık çarşaf seti bulunmakta olup; her an afet bölgelerine sevk edilecek şekilde hazır bekletilmektedir" dedi.

