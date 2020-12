Lojistik sektörüne Erzurum damgası

Erzurum Merkezli Ece Lojistik firması, kısa sürede sektörün öncüsü oldu. İthalat-ihracat lojistiğinde, İstanbul, Mersin, İzmir, Konya, Kars, Sivas ve Bakü şubeleri ile faaliyet sürdüren şirket, kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı alanında tüm dünyaya hizmet vermeye başladı.

Erzurum’dan Dünyaya Açıldı

Erzurum merkezli firma İlk yıllarında terminal hizmetleri verirken son dönemde uluslararası demiryolu konvansiyonel vagon ve konteyner taşıması ile dünyaya açıldı. Başta Azerbaycan ve Rusya olmak üzere Orta Asya, İran, Balkan ve Baltık Ülkeleri ile Avrupa’ya transit taşımacılık hizmeti sunan Ece Lojistik, kısa süre önce taşıma ağını genişleterek tüm dünyaya hizmet vermeye başladı.

Türkiye’de uluslararası taşımaya açık her istasyonda yükleme -boşaltma ve lashing hizmeti verebilen ve demiryolu ağı olan her yere erişebilme kabiliyetine sahip olan Ece Lojistik, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile müşterilerine kendi ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kanunlar ve yasal düzenlemeler ile uyum içerisinde belirtilen hedef bölgeye sorunsuz hizmet götürüyor. Şirket aynı zamanda müşterilerine depolama servisi de sunuyor.

Ece Lojistik CEO’su Mirkan Aygül, özellikle Reefer, Üniversal HC konteynerlar ile yurt içi ve yurt dışı gıda dahil her türlü yük taşımalarında hizmet verdiklerini belirtti.

Aygül, “Bu mevsimde Mersin bölgesinde yaş meyve sebze yüklü konteynerlarımızı 35 saatte Gürcistan sınırına ulaştırdık. Sınır çıkışımızdan sonra trenimiz tamamen Bakü-Tiflis Kars (BTK) demiryolu hattı üzerinden Gürcistan - Azerbaycan rotasını izleyerek Rusya Astrahan’a vardı’’ dedi.

Türkiye’nin ihracat hacmine katkı sunuyoruz

Ece Lojistik olarak ulusal ve uluslararası taşıma sektöründeki en son teknolojileri kullandıklarını belirten Mirkan Aygül, “Dünyanın dört bir yanına lojistik hizmeti veriyoruz. Rusya’ya yaş meyve ve sebze taşımacılığına başladık. Son gönderdiğimiz yükümüz ile reefer konteynerımız yaş narenciye ürünleri götürdü. Bu konteynerlarımız soğutmayı +1 olarak tabir ettiğimiz jeneratör enerjisi ile sağlıyor. Jeneratörün sağladığı enerji sayesinde konteynerlar yol boyunca ısısını muhafaza ederek soğuk tedarik zinciri oluşturuyor. Teknolojik altyapımız ve yetişkin uzman personelimizle Türkiye demiryolları taşımacılığına yeni bir ufuk açıyoruz. Sağladığımız bu soğuk zincir operasyonu ile ülke ekonomisine de ciddi katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz’’ diye konuştu.

Mersin’den Sibirya’ya transit taşımacılık

Türkiye ve Rusya arasında yaklaşık 50 milyon tonun üzerinde bir taşımacılık potansiyeli bulunduğuna dikkat çeken Aygül, şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in Bakü-Tiflis Kars (BTK) projesi ile ortaya koyduğu vizyonun peşindeyiz. Ece Lojistik olarak sadece Rusya’ya değil, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan olmak üzere tüm Orta Asya Cumhuriyetlerini, Batı ulaştırma güzergâhlarına bağlıyoruz. Aynı şekilde Türkmenistan’ı Türkmenbaşı Limanı üzerinden, Kazakistan’ı da Aktau Limanı üzerinden Avrupa’ya bağlıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi 6,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip. Şu anda Çin üzerinden Avrupa’ya giden yük miktarı 240 milyon tonun üzerinde. Bu yükün yüzde 10’nun taşınması halinde bile 24 milyon ton ilave yük taşınmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece yük taşımıyoruz barışa, istihdama ve refaha da katkı sunuyoruz

Ece Lojistik CEO’su Aygül, lojistik sektörünün aynı zamanda barış, istihdam ve refah taşıdığını da vurgulayarak, ‘’Lojistik sektörü yük ve insan hareketliliği yanında bilgi hareketliliğiyle de ülkelerimizin gelişimine de katkı sağlıyor. Bölge ülkelerinin iş insanları olarak bizler dayanışma ve iş birliği içinde hareket ettiğimiz sürece çok daha büyük projelere ülkelerimizin ekonomilerine katkı sunabiliriz. Düşünün, Rusya’da 30 farklı noktaya, karayolunun ulaşamadığı Sibirya’ya dahi taşıma gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapacağı ticareti Rusya’nın ve Orta Asya’nın her bölgesine ulaştıracağız. Ülkemiz üreticisine maliyet avantajı sunan bu taşımalarımızı artırarak soğuk tedarik zinciri çözümlerimizle tüm dünyaya yaymayı hedefliyoruz.”