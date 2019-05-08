Lokman Gör: Hedeflediğimiz yerde ligi bitirmek istiyoruz

Son haftalarda aldığı puanlarla çıkışını sürdüren BB Erzurumspor Süper Lig’in 32. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yapan deneyimli defans oyuncusu Lokman Gör, hafta sonu Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatarak, "Bu hafta bizim için çok önemli. Malatya'dan alacağımız 3 puanla içeride oynayacağımız Fenerbahçe maçıyla final yapmış olacağız." dedi.

Alt sıralardaki diğer takımlar için de çok kritik haftalara girildiğini dile getiren Gör, şunları kaydetti:

"Bizim dışımızda Göztepe'nin maçı var ve o maçta onlar için çok önemli. Oradan gelecek olumsuz bir sonuç bizleri daha çok mutlu edecek ama kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Sonraki hafta Bursaspor-Göztepe maçı var ve ortam iyice kızıştı. Ligde kalma adına hedeflediğimiz yerde ligi bitirmeyi umut ediyoruz. Sezon bitince bu büyük camiaya bu hediyeyi vermek istiyoruz."

Gör, sakatlığı nedeniyle geçen iki maçta oynayamadığını ve durumunun düzeldiğini belirterek, "Sakatlığım döneminde iki hafta kazandık ve takım şu anda çok büyük bir ivme yakaladı. Ben de bu ivmeyi bozmak istemedim. Çünkü biz aileyiz ve onlar kazanınca hepimizi kazanıyoruz. Son haftalara geldiğimiz bu zamanda oynamamak çok da önemli değil. Birlik içinde olduğumuz zaman başarı kaçınılmaz oluyor." ifadelerini kullandı.