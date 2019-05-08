SPOR

Lokman Gör: Hedeflediğimiz yerde ligi bitirmek istiyoruz

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.05.2019 22:26 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Lokman Gör, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasından galip gelmek istediklerini söyledi.

Lokman Gör: Hedeflediğimiz yerde ligi bitirmek istiyoruz

Son haftalarda aldığı puanlarla çıkışını sürdüren BB Erzurumspor Süper Lig’in 32. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yapan deneyimli defans oyuncusu Lokman Gör, hafta sonu Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatarak, "Bu hafta bizim için çok önemli. Malatya'dan alacağımız 3 puanla içeride oynayacağımız Fenerbahçe maçıyla final yapmış olacağız." dedi.

Alt sıralardaki diğer takımlar için de çok kritik haftalara girildiğini dile getiren Gör, şunları kaydetti:

"Bizim dışımızda Göztepe'nin maçı var ve o maçta onlar için çok önemli. Oradan gelecek olumsuz bir sonuç bizleri daha çok mutlu edecek ama kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Sonraki hafta Bursaspor-Göztepe maçı var ve ortam iyice kızıştı. Ligde kalma adına hedeflediğimiz yerde ligi bitirmeyi umut ediyoruz. Sezon bitince bu büyük camiaya bu hediyeyi vermek istiyoruz."

Gör, sakatlığı nedeniyle geçen iki maçta oynayamadığını ve durumunun düzeldiğini belirterek, "Sakatlığım döneminde iki hafta kazandık ve takım şu anda çok büyük bir ivme yakaladı. Ben de bu ivmeyi bozmak istemedim. Çünkü biz aileyiz ve onlar kazanınca hepimizi kazanıyoruz. Son haftalara geldiğimiz bu zamanda oynamamak çok da önemli değil. Birlik içinde olduğumuz zaman başarı kaçınılmaz oluyor." ifadelerini kullandı.

TAYLAN ANTALYALI: BU YARIŞ SONUNA KADAR SÜRECEK

Deneyimli orta saha oyuncu Taylan Antalyalı da son haftalara girildiğini, bu dönemde alt sıralarda mücadele eden takımların ciddi yarış içinde olduğunu söyledi.

Söz konusu bu yarışın devam ettiğini dile getiren Antalyalı, şöyle konuştu:

"Kümede kalma adına alt sıralarda ciddi anlamada yarış var. Biz de performansımızı artırdık ama rakiplerimizde geçen hafta kazandı. Bu yarış son ana kadar devam edecek gibi görünüyor. Şu anda iyi durumdayız ve Malatya deplasmanından 3 puanla dönersek Fenerbahçe maçına daha rahat bir şekilde çıkarız."

Antalyalı, ligde kalmaları halinde gelecek sezona daha iyi hazırlanacaklarını dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene ligde kalırsak seneye daha büyük işler yaparız diye düşünüyorum. Özellikle büyük takımlar bu sene çok puan kaybetti ve ligin dengesi bu açıdan değişti. Yukarıda şampiyonun kimin olacağı tıpkı alt sıralarda kim düşecek kim kalacak gibi son haftaya kadar belli olmayacak gibi duruyor."

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
İşte VAR'sız son puan durumu! Şaşırtan sıralamaİşte VAR'sız son puan durumu! Şaşırtan sıralama
9 Süper Lig ekibi PFDK'lık oldu9 Süper Lig ekibi PFDK'lık oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Lokman Gör Taylan Antalyalı

En Çok Okunan Haberler

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Ribery'den flaş transfer açıklaması!

Ribery'den flaş transfer açıklaması!

Divan'da 'Her şey çok güzel olacak' sözleri!

Divan'da 'Her şey çok güzel olacak' sözleri!

Galatasaray'ın yeni forması internete sızdı

Galatasaray'ın yeni forması internete sızdı

İtiraz reddedildi! Men cezası

İtiraz reddedildi! Men cezası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Başakşehir'e evinde büyük şok!

Başakşehir'e evinde büyük şok!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Beşiktaş, lider Başakşehir'i devirip zirveyi karıştırdı

Beşiktaş, lider Başakşehir'i devirip zirveyi karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lokman Gör: Hedeflediğimiz yerde ligi bitirmek istiyoruz

Erzurum'un inancı tam!

Spor Toto Süper Lig'de VAR'sız puan durumu (31. hafta itibari ile)

İşte VAR'sız son puan durumu! Şaşırtan sıralama

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi

9 Süper Lig ekibi PFDK'lık oldu

Duygusal maçta gülen Konyaspor!

Duygusal maçta gülen Konyaspor!

Trabzon Kayseri'yi devirdi, Beşiktaş'a mesaj verdi!

Trabzon Kayseri'yi devirdi, Beşiktaş'a mesaj verdi!

Derbiye damga vurdu! Japon gazeteciden İstiklal Marşı...

Derbiye damga vurdu! Japon gazeteciden İstiklal Marşı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.