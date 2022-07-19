Lokman Hekim İstanbul Hastanesi’ne yeni atama

İSTANBUL (AA) - Lokman Hekim Sağlık Grubu bünyesindeki, Lokman Hekim İstanbul Hastanesi’nin müdürlüğüne, sağlık sektöründe uzun yıllardır yöneticilik yapan Dr. İlker Yılmaz atandı.

Lokman Hekim Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, merkezi Ankara’da bulunan grubun, güçlü sağlık altyapısı, modern sağlık teknolojisi ve güçlü yönetim kadrosuyla kısa bir süre önce İstanbul’da açtığı hastanesinin üst yönetimine atama yapıldı. Hastanenin üst yönetimine müdür olarak Dr. İlker Yılmaz getirildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yılmaz, 27 yıllık hekimlik mesleğinin yanı sıra, sağlık sektörünün çeşitli alanlarında yer alan ulusal ve uluslararası şirketlerde stratejik operasyonlar ve organizasyon yönetimi, iş geliştirme ve performans yönetimi, kurumsal pazarlama ve marka yönetimi odaklı üst düzey pozisyonlarda görev yaptı.

2013 yılından bu yana da Türkiye’nin önemli sağlık kuruluşlarında kurucu genel müdür ve icra kurulu üyesi olarak çalıştı.

Lokman Hekim Sağlık Grubu, Ankara ve Van’ın ardından şimdi İstanbul’daki yeni hastanesiyle birlikte, üçüncü bir ilde daha ulusal ve uluslararası hastalara hizmeti veriyor.

