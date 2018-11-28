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Lokomotiv Moskova U21 0 - 1 Galatasaray U21 (UEFA Youth League)

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.11.2018 17:27 | Son Güncelleme

Rusya'da ilk galibiyet gençlerden geldi! Galatasaray, UEFA Youth League'de Lokomotiv'i deplasmanda 1-0 yendi ve grupta ilk sıraya yükseldi.

Lokomotiv Moskova U21 0 - 1 Galatasaray U21 (UEFA Youth League)

Galatasaray U21 takımı, UEFA Youth League'de deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takım bu kritik karşılaşmayı 90. dakikada Halil İbrahim Kaya'nın attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.

Galatasaray, bu galibiyetle UEFE Youth League D Grubu'nda puanını 10'a çıkardı ve maç fazlasıyla ilk sıraya yerleşti. Grupta ikinci sırada 8 puanlı Porto ve 3. sırada 7 puanla Lokomotiv Moskova yer alıyor.

Galatasaray gruptaki son maçında İstanbul'da Porto ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray u21 UEFA Youth League

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