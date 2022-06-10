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Lonca Girişimcilik Merkezi, 7'nci döneminde 13 startup mezun etti

10.06.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzlerce başvuru arasından seçilen 13 girişime eğitim ve mentorluk desteğinin yanı sıra çok lokasyonlu paylaşımlı ofis, 50 bin TL'ye kadar hibe ve AR-GE desteği gibi imkanlar sağlandı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk'ün yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi, 7'nci döneminde 13 startup mezun etti.

Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, Lonca Girişimcilik Merkezi'nin bu dönemki mezuniyet töreni için, Workinton Levent 199'da Lonca Demoday etkinliği düzenlendi.

Kuveyt Türk ve Lonca çalışanlarının, eğitmenlerin, mentorların ve melek yatırımcıların katıldığı etkinlikte girişimciler serüvenlerini anlattı. Bu yıl mezun olan 13 startup arasında "Anneler Satıyor", "Biriktir", "BRB", "Coridor", "Cyou Live", "Devamapp", "Geliver", "Invesya", "Postuby", "Sadetoptan", "Swatchloop", "uStory" ve "Yancep" gibi girişimler yer aldı.

Startupların projelerine odaklanmasını önemseyen Lonca Girişimcilik Merkezi, program süresince her bir startupa 50 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği sunarken, cihaz geliştiren girişimlere ekstra 15 bin TL AR-GE desteği sağladı.

Dijital ortamda yürütülen ve kamp şeklinde organize edilen eğitimlerin de eklendiği 7'nci dönem hızlandırma programı kapsamında girişimcilere, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım imkanı, 10 bin dolarlık sanal sunucu imkanı, alanında uzman kişilerden mentorluk ve danışmanlık desteği ile pazarlama ve tanıtım desteği verildi.

Lonca'dan mezun olan girişimciler, KT Portföy tarafından startuplara yatırım amacıyla kurulan Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na başvuru konusunda önceliğe sahip olacak.

- "Ülkemizin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasındayız"

Açıklamada, etkinlikte yaptığı konuşması yer alan Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Girişimcilik Merkezi Yönetim Komitesi Üyesi Selman Ortaköy, girişimcilerin, proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelle ticari faaliyete dönüştürmelerine destek olduklarını bildirdi.

Yaklaşık 5 yıl önce kurulmasına rağmen Lonca'nın kısa sürede Türkiye'nin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasında yer almayı başardığını aktaran Ortaköy, şu açıklamalarda bulundu:

"Lonca'ya kabul edilen girişimcilere sağladığımız desteklerle, girişimcilerin işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Bu amaçla hem ürün geliştirme süreçlerinde hem de acil masraflarında kullanabilecekleri 50 bin TL’ye kadar nakit hibe desteği veriyor, bu destekten dolayı herhangi bir hisse ya da opsiyon almıyoruz.

Cihaz geliştiren startuplara ise 15 bin TL AR-GE desteği sağlıyoruz. 7. dönemi başarıyla tamamlayan girişimcilerimizi tebrik ediyor ve bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz. Lonca gibi merkezler ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin büyümesine ve gelişmesine büyük katkı sağlıyor."

Ortaköy, girişimcilik alanında yapılan bu faaliyetlerin Türkiye'ye ve geleceğe yapılmış en önemli yatırımlardan olduğunu kaydederek, bu merkezlerin sayısının artması temennisinde bulundu.

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