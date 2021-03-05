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Loris Karius'a Bayern Münih piyangosu

05.03.2021 22:52 | Son Güncelleme:
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Loris Karius'a Bayern Münih piyangosu

Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaratan ve bu sezon Union Berlin'de de istediği süreyi alamayan Loris Karius, Bayern Münih'in "yedek kaleci" adayları arasında gösterildi.

Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Loris Karius'un başına talih kuşu konabilir.

Bu sezon gittiği Union Berlin'de de düzenli oynayamayan Karius'un adı, Bayern Münih ile anılmaya başlandı.

Yaz aylarında yedek kalecisi Alexander Nübel'i Monaco'ya gönderebileceği konuşulan Bavyera ekibinin, Manuel Neuer'in arkasında görev vermek için değerlendirdiği adaylar arasına Karius'u da aldığı kaydedildi.

BONSERVİSLE AYRILABİLİR

Liverpool ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan ve 3 sezondur kiralık olarak İngiltere'den ayrılan Karius'un, bu sefer bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gidebileceği de belirtildi.

Bu sezon Union Berlin'de toplam 5 maçta görev alan Karius, 3 kez kalesini gole kapatırken 4 gol yedi.

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