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Loris Karius, Avrupa'nın en kötüsüne transfer oluyor

16.12.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman eldiven Loris Karius Bundesliga'nın son sırasındaki Greuther Fürth'e transfer oluyor. İşte detaylar...

Loris Karius, Avrupa'nın en kötüsüne transfer oluyor
Loris Karius

Loris Karius

ALM Almanya
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Liverpool
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Şampiyonlar Ligi 2018 finalinde, Real Madrid'in 3-1 kazandığı maçta ilk ve üçüncü golde yaptığı büyük hatalarla takımının gol yemesine neden olan Loris Karius'un Liverpool macerası sona eriyor. 28 yaşındaki file bekçisinin Almanya Ligi'nin son sırasındaki Fürth'e transfer olması bekleniyor.

Liverpool'un, Beşiktaş kalesini iki yıl koruyan daha sonra Union Berlin'e kiralanan Loris Karius'u devre arasında bırakacağı bildirildi.

AVRUPA'NIN EN AZ PUAN TOPLAYAN TAKIMI

Yeni yükseldiği Bundesliga'da 15 hafta itibariyle 4 puanla son sırada yer alan Greuther Fürth, an itibariyle Avrupa'nın büyük liglerinde en az puan toplayan takım konumunda. Son olarak Borussia Dortmund'a ligde 3-0 yenilen Fuüth, sadece 1 galibiyet alabildi. Rakip ağları 13 kez havalandırabilen Fürth, kalesindeki 49 gole engel olamadı. (Ntv Spor)


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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga
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