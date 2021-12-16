Loris Karius, Avrupa'nın en kötüsüne transfer oluyor

Şampiyonlar Ligi 2018 finalinde, Real Madrid'in 3-1 kazandığı maçta ilk ve üçüncü golde yaptığı büyük hatalarla takımının gol yemesine neden olan Loris Karius'un Liverpool macerası sona eriyor. 28 yaşındaki file bekçisinin Almanya Ligi'nin son sırasındaki Fürth'e transfer olması bekleniyor.

Liverpool'un, Beşiktaş kalesini iki yıl koruyan daha sonra Union Berlin'e kiralanan Loris Karius'u devre arasında bırakacağı bildirildi.

AVRUPA'NIN EN AZ PUAN TOPLAYAN TAKIMI

Yeni yükseldiği Bundesliga'da 15 hafta itibariyle 4 puanla son sırada yer alan Greuther Fürth, an itibariyle Avrupa'nın büyük liglerinde en az puan toplayan takım konumunda. Son olarak Borussia Dortmund'a ligde 3-0 yenilen Fuüth, sadece 1 galibiyet alabildi. Rakip ağları 13 kez havalandırabilen Fürth, kalesindeki 49 gole engel olamadı. (Ntv Spor)



