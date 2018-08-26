SPOR

Loris Karius'tan Beşiktaş taraftarına mesaj

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.08.2018 18:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, siyah-beyazlı takımla başarılı olmak için elinden geleni yapacağı bildirdi.

Loris Karius'tan Beşiktaş taraftarına mesaj

Karius, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Beni dün havalimanında karşılamanız olağanüstüydü. Beşiktaş ile mümkün olduğu kadar çok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım. Tüm Liverpool taraftarlarına şimdiye kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Her zaman her yerde en büyük Kartal" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü, 25 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladığını duyurmuştu.

Karius mesaj

PARTNER90'ların efsanesi Yıldo'nun son hali herkesi şaşkına çevirdi!90'ların efsanesi Yıldo'nun son hali herkesi şaşkına çevirdi!
Beşiktaş bombayı patlattı! F.Bahçe'ye dev çalımBeşiktaş bombayı patlattı! F.Bahçe'ye dev çalım
Ve Beşiktaş 2 yıllık imzayı resmen açıkladı!Ve Beşiktaş 2 yıllık imzayı resmen açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Loris Karius Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

F.Bahçe'den bir bomba daha! PSG'den...

F.Bahçe'den bir bomba daha! PSG'den...

Beşiktaş bombayı patlattı! F.Bahçe'ye dev çalım

Beşiktaş bombayı patlattı! F.Bahçe'ye dev çalım

Modeste'den G.Saray taraftarını ayağa kaldıran hareket

Modeste'den G.Saray taraftarını ayağa kaldıran hareket

Yıldız isim, Fenerbahçe'yi açıkladı

Yıldız isim, Fenerbahçe'yi açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tolga Zengin'den genç kalecilere destek

Tolga Zengin'den genç kalecilere destek

Loris Karius'tan Beşiktaş taraftarına mesaj

Loris Karius'tan Beşiktaş taraftarına mesaj

Beşiktaş bombayı patlattı! F.Bahçe'ye dev çalım

Beşiktaş bombayı patlattı! F.Bahçe'ye dev çalım

Ve Beşiktaş 2 yıllık imzayı resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş 2 yıllık imzayı resmen açıkladı!

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

Türkiye'deki ajanslar Loris Karius'un sevgilisi Daniella Grace'in peşine düştü

Karius sağlık kontrollerinden geçti

Karius sağlık kontrollerinden geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.