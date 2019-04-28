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Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.04.2019 21:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği maçta Loris Karius, gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünü aldı ve büyük beğeni kazandı. Karius'un bu performansı, sosyal medyada da bir hayli gündem oldu.

Karius için sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle;

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!

Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius

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