Karius için sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle;
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
Loris Karius'un Ankaragücü maçı performansı sosyal medyayı salladı!
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