Loris Karius'un danışmanı Florian Goll'dan flaş açıklama!

Beşiktaş'ta 1,6M€ alacağı nedeniyle FIFA'ya başvuran Alman kaleci Lorius Karius, sözleşmesini feshetti iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Beşiktaş'tan bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, Karius cephesinden bir mesaj yayınlandı.

"SÖZLEŞMEMİZ DEVAM EDİYOR"

Loris Karius'un danışmanı Florian Goll, BILD'e konuştu.Goll, "Beşiktaş ile yollarımızı ayırmadık. Sözleşmemiz hâlâ devam ediyor ancak iki taraftan da gürültü yaratılıyor." dedi.

"ANTRENMANLARA DEVAM EDİYOR"

Goll, "Kulüp yöneticileri Karius'u bir 'öcü' gibi göstermeye çalışıyor. Böyle yansıtmaları işlerine gelse de ödemelerin gecikmesinin koronavirüs ile alakası yok. Karius, şu an Türkiye'de kalıp antrenmanlarına devam eden tek yabancı oyuncu. Türkiye'de salgından etkilenen insanların için bağış da yaptı, kulübe maaşı konusunda yardımcı olacağını da söyledi. Ancak bunu reddediyorlar." dedi.

KARIUS'TAN PAYLAŞIM

Karius, menajerinin yaptığı açıklamayı Instagram'da Erdal Torunoğulları'nı etiketleyerek paylaştı.