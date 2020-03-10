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Los Angeles Clippers, Joakim Noah'ı kadrosuna kattı

NBA HABERLERİ  | 10.03.2020 10:09 | Son Güncelleme

NBA ekibi Los Angeles Clippers, tecrübeli pota altı oyuncusu Joakim Noah'ı transfer etti.

Los Angeles Clippers, Joakim Noah'ı kadrosuna kattı

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Clippers'ın serbest oyuncu statüsündeki Noah ile anlaşma sağladığı duyuruldu.

Daha önce Chicago Bulls, New York Knicks ve Memphis Grizzlies'ta forma giyen 35 yaşındaki ABD'li basketbolcu Noah, NBA'de iki kez all-star ve bir defa yılın savunma oyuncusu seçildi.

Noah, 2007'de başladığı NBA kariyerinde 8,8 sayı, 9,1 ribaunt, 2,8 asist ortalamaları yakaladı.

(AA)

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Joakim Noah los angeles clippers

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