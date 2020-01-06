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  4. Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 106-99 (LeBron James triple-double yaptı)

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 106-99 (LeBron James triple-double yaptı)

NBA HABERLERİ  | 06.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

NBA'de Los Angeles Lakers, sahasında Detroit Pistons'ı 106-99 yendi. LeBron James, 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 106-99 (LeBron James triple-double yaptı)

NBA'de Los Angeles Lakers-Detroit Pistons mücadelesi oynandı. LeBron James, takımı Lakers'ın Pistons'ı 106-99 yendiği mücadelede 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Üst üste 5. olmak üzere 29. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Lakers'ta Anthony Davis ise 24 sayı, 11 ribaunt, 8 blokla mücadele etti.

BLOK REKORUNA YAKLAŞTILAR

Karşılaşmada 20 blok yapan Lakers, 1982'deki 21 blokluk kulüp rekoruna yaklaştı. Pistons'ta Derrick Rose'un 28 ve Svi Mykhailiuk'un 14 sayısı, sezonun 24. mağlubiyetini önleyemedi.

Öte yandan, milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın evinde Minnesota Timberwolves'a 118-103 mağlup olduğu mücadeleyi 7 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 blokla tamamladı.

SONUÇLAR

Los Angeles Clippers-New York Knicks: 135-132
Miami Heat-Portland Trail Blazers: 122-111
Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 103-118
Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 114-121
Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 106-99

(AA)

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Basketbol NBA lebron james

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