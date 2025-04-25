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  4. Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant’ın ilk maçındaki formasına servet ödediler! İnanılmaz rakam...

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant’ın ilk maçındaki formasına servet ödediler! İnanılmaz rakam...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.04.2025 17:28
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26 Ocak 2020'deki helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ilk maçında giydiği forma müzayedeyle satıldı. Formaya ödenen meblağ ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant’ın ilk maçındaki formasına servet ödediler! İnanılmaz rakam...

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant’ın 1996-97 çaylak sezonunda, ilk maçı dahil yedi farklı maçta giydiği forma, Sotheby’s müzayedesinde 7 milyon dolara satılarak rekor kırdı.

SERVET ÖDEDİLER

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Forma, Kobe’nin ilk hazırlık maçı (16 Ekim 1996), ilk normal sezon maçı (3 Kasım 1996) ve medya günü gibi önemli anlarda giyildiği doğrulandı. Aynı forma, 2012’de sadece 115.242 dolara alıcı bulmuştu.

Bu satış, Kobe’ye ait bir spor koleksiyonu için ödenen en yüksek tutar oldu. Önceki rekor, 2007-08 MVP sezonunda giydiği ve imzaladığı formanın 5.8 milyon dolara satışıydı.

"ÇOK DEĞERLİ"

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Sotheby’s Modern Koleksiyonlar Başkanı Brahm Wachter, “Sporcuların ilk maçları eşsiz anlardır. Kobe gibi ikonlar için bu anlar çok daha değerli,” dedi.

7 milyon dolarlık forma, en pahalı dördüncü maç forması oldu. İlk üçte Babe Ruth’un ‘called shot’ beyzbol forması (24 milyon $), Michael Jordan’ın ‘The Last Dance’ forması (10.1 milyon $) ve Diego Maradona’nın ‘Tanrı’nın Eli’ forması (9.3 milyon $) bulunuyor.

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