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Los Angeles Lakers final serisine iyi başladı

NBA HABERLERİ  | 19.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı 126-114 yenerek Batı Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti. Lakers'ta Anthony Davis 37 sayı, 10 ribaund, Kentavious Caldwell-Pope 18 sayı ve Lebron James 15 sayı, 12 asist ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Denver'da ise Jamal Murry ve Nikola Jokic'in 21'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Los Angeles Lakers final serisine iyi başladı

NBA play-off Batı Konferansı final serisi ilk maçında Lakers ile Nuggets karşılaştı. Lakers, Anthony Davis'in 37 sayı, 10 ribauntla yıldızlaştığı karşılaşmanın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde etkili bir oyun sergileyerek sahadan 126-114 galip ayrıldı.

Lebron James 15 sayı, 6 ribaunt, 12 asist, Kentavious Caldwell-Pope ise 18 sayıyla Lakers'ın galibiyetine katkı sağladı. Nuggets'ta Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin 21'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. NBA play-off turuna Miami Heat ile Boston Celtics (2-0) arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edilecek.

KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAF: REUTERS

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