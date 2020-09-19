Los Angeles Lakers final serisine iyi başladı

NBA play-off Batı Konferansı final serisi ilk maçında Lakers ile Nuggets karşılaştı. Lakers, Anthony Davis'in 37 sayı, 10 ribauntla yıldızlaştığı karşılaşmanın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde etkili bir oyun sergileyerek sahadan 126-114 galip ayrıldı.
Lebron James 15 sayı, 6 ribaunt, 12 asist, Kentavious Caldwell-Pope ise 18 sayıyla Lakers'ın galibiyetine katkı sağladı. Nuggets'ta Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin 21'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. NBA play-off turuna Miami Heat ile Boston Celtics (2-0) arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edilecek.
KAYNAK: AA / İHA
FOTOĞRAF: REUTERS
Beşiktaş ve Josef de Souza FIFA'lık oldu
Telles transfer oluyor! İşte G.Saray'ın payı...
Resmen açıklandı! İşte yeni takımı...
F.Bahçe ve Beşiktaş'ın gözdeleri Porto'da kadro dışı
Falcao'nun mutlu günü
Beşiktaş'a müjde!
Sörloth'un transferi resmen açıklandı!
Trabzonspor transferi açıkladı
Hakan Çalhanoğlu maçın adamı seçildi
Yıldız isimle yollar resmen ayrıldı
Şampiyonlar Ligi’nde 3’üncü Ön Eleme Turu tamamlandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum