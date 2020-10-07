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Los Angeles Lakers seride avantajı yakaladı

NBA HABERLERİ  | 07.10.2020 09:56 | Son Güncelleme

NBA finalinde Miami Heat'i 102-96 yenen Los Angeles Lakers, seride 3-1 öne geçti. 28 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle 'double double' yapan Lebron ile 22 sayı, 9 ribaunt, 4 asist üreten Anthony Davis, Lakers'ın galibiyetinde önemli rol oynadı. Jimmy Butler'ın 22 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle 'double double' yaptığı Heat'te ise Tyler Herro 21, Duncan Robinson 17 sayıyla maçı tamamladı. 5. maç cuma günü TSİ saat TSİ 04.00'da oynanacak. Lakers kazanırsa şampiyon olacak. Heat galip gelirse seri uzayacak.

Los Angeles Lakers seride avantajı yakaladı

Los Angeles Lakers, Orlando'da oynanan NBA Finalleri serisi 4. maçında Miami Heat'i 102-96 mağlup ederek, seride 3-1 öne geçti.

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 27-22 önde geçen Lakers, soyunma odasına da 49-47 üstünlükle gitti. Son periyoda 5 sayı farkla (75-70) giren Lakers, sahadan 102-96 galip ayrıldı.

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28 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle 'double double' yapan Lebron James ile 22 sayı, 9 ribaunt, 4 asist üreten Anthony Davis, Lakers'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Jimmy Butler'ın 22 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle "double double" yaptığı Heat'te ise Tyler Herro 21, Duncan Robinson 17 sayıyla maçı tamamladı.

Final serisinin beşinci maçı, 10 Ekim Cumartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS

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