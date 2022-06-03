Lösemi hastası 4 yaşındaki Ömer babasının kök hücresiyle şifa buldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da kemik iliğinin normal üretim yapamamasından dolayı hastanede tedavi gören 4 yaşındaki Ömer, babasından yapılan kök hücre nakli sonrası taburcu edildi.

Kent merkezindeki bir börekçi dükkanında çalışan 3 çocuk babası İbrahim Taşdan (29), 4 yaşındaki oğlu Ömer'i, yürümesinde sorun olması, yüzünde ve dudaklarında beyazlıkların oluşması üzerine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine götürdü.

Lösemi teşhisi konulan ve kemik iliğinin normal üretim yapamadığı belirlenen Ömer'e, kök hücre nakli yapılmasına karar verildi. Tetkikler sonucu babanın tam uyumlu olduğunun saptanması üzerine çocuğa nakil yapıldı.

- "Kendimi çok şanslı görüyorum oğlumun sağlığına vesile olduğum için"

Baba Taşdan, AA muhabirine, doktorların oğlu Ömer'e nakil için uyumlu birinin gerektiğini söylediğini anlattı.

Kendisinin uyumlu olmasından sonra Ömer'in nakil odasına alındığını dile getirenTaşdan, "Nakil süreci de çok başarılı geçti. Ömer nakil odasından sağ salim, sağlıklı bir şekilde çıktı. Uzun zamandır verdiğimiz mücadelede, zorlu da olsa yorulsak da üzülsek de hiçbir zaman pes etmedik." dedi.

Bu tür durumlarda pes etmemek gerektiğini belirten Taşdan, şunları söyledi:

"Her zaman mücadeleye devam, her şeye rağmen. Ömer'in nakli başarılı geçtikten sonra ailecek çok sevindik. Doktorlara çok teşekkür ediyoruz. Önümüze bakıyoruz artık. Önümüzdeki günlerde Ömer artık normal sağlığına adım atacak. Ömer gibi olan bütün çocuklara şifalar diliyorum. Hiçbir şey imkansız değildir. Yeter ki mücadele edin, yeter ki umutlu olun ve savaşın. Kendimi çok şanslı görüyorum, oğlumun sağlığına vesile olduğum için."

AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker de Ömer'in nakil sürecinin oldukça iyi geçtiğini kaydetti.

Endişelendikleri, bekledikleri problemlerle çok hafif düzeyde karşılaştıklarını ifade eden Eker, "Çok şükür onların da üstesinden gelindi. Babasının kemik iliği tam uyum gösterdi ve tamamen tuttu. Sağlıcakla taburcu ettik. Nakil sonrası ikinci ayında hafif bir kemik iliği savaşı gelişti. Onunla mücadele ediyoruz ama çok şükür tedaviye cevap verdi. Şu an babasının kemik iliği üretim yapıyor. İnşallah böyle güzel devam eder." diye konuştu.

