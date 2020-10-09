Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor

Ada'nın hem hayalini gerçekleştirmek hem de moralini yükseltmek için ailesine ulaştıklarını anlatan Arı, "Evladımız, tedavisinin devamı için 13 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gidecek. Doktorlarının değerlendirmesinin ardından inşallah Ada'nın en büyük hayalini gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca öğretmeni tarafından ortaya çıkarılan kitaptan da alarak kentimizdeki çocuklarımıza dağıtacağız." diye konuştu.

Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ada'nın hayalini gerçekleştirmek için hazır olduklarını söyledi.

- Çok sayıda yardım ve destek telefonu aldılar

Ada'nın Annesi Ayça Zor, kızının haberinin yayımlanmasının ardında çok sayıda yardım ve destek telefonu aldığını dile getirdi.

Kızını tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini aktaran Zor, "Ada Nevşehir'de uçacağı haberini alınca çok sevindi. Sabırsızlıkla bekliyor. Bu tedavide en iyi ilaç, moral. Bu da Ada'ya büyük moral oldu. Doktorumuza danışıp izin alıp hayalini gerçekleştirmek için yola çıkacağız. Başta Nevşehir Belediye Başkanı olmak üzere arayıp yardım etmek isteyen herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ada Su Zor ise hayalini gerçekleştireceği için çok mutlu olduğunu belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

