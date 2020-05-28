"Lösemili çocuklar koronavirüse karşı daha dikkatli olmalı" uyarısı

"Bu düzenlemede ev içi yerleşim, evdekilerle temas kuralları, el temizliği, maske kullanımı, hastaneye özel ulaşım, hastanede kalış süresinin kısa tutulması gibi planlamalar yer almalıdır. Hastalar, zorunlu tedavi ve kontrolleri dışında evden dışarıya çıkmamalı. Bu durum 20 yaş altına sokağa çıkma izni verildiği zaman da devam etmelidir. Bulaşma riski yüksek olan toplu alanlardan uzak durmalıdırlar. Hastane gelişlerinde de herhangi bir sebeple bu alanları kullanmamaları gerekir."

Lösemili bir hastanın Kovid-19 enfeksiyonunu daha ağır geçireceğine işaret eden Albayrak, hastalığın insandan insana bulaşması nedeniyle hasta kişiden lösemili hastaya ulaşma zincirinin kırılması gerektiğini vurguladı.

Albayrak, 25-31 Mayıs Dünya Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 hastalığının bulaşma riskine karşı lösemili hastaların dikkat etmesi gereken kurallarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Lösemili çocukların anne ve babasına da bu anlamda büyük görev düştüğünü belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Çocukla yakın temasta olan anne ve babanın bulaşma riski yüksek toplanma ve iş alanlarından mümkün olduğunca uzak durmaları gerekir. Evde bu riskli alanlarda çalışması gereken kişiler varsa çocukla teması kesilmeli, bu mümkün değilse sosyal mesafeye dikkat edilerek temas en aza indirilmelidir. Hasta ve temas eden kişi mutlaka cerrahi maske kullanmalıdır. Hastalıklı kişilerin

dokunma ihtimali bulunan kapı kolu, merdiven destekleri, asansör düğmeleri gibi yerler sabunlu suyla yıkanmalıdır. Yıkama yapılamayacak zamanlar için de alkollü dezenfektanlar bulundurulmalıdır. Başkalarına ait eşyaları ve çatal, bardak gibi yemek araçları da kesinlikle kullanılmamalıdır."

