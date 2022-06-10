LÖSEV üyeleri ve gönüllüleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üyeleri ve gönüllüleri, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer ile farklı illerden Ankara'ya gelen lösemili çocuk, aileleri ve gönüllülerden oluşan binlerce kişi Anıtkabir'in tören alanında bir araya geldi.

Atatürk'ün mozolesine gelen Ezer ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Ezer, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ülkemizin kurucusu, ulu önderimiz Sevgili Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş medeniyetlerin üzerine çıkarak düzenlediğimiz 21'inci Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftamızda sizi ziyarete gelmenin gururunu yaşıyorum. Atam, sen çok zor koşullarda Kurtuluş Savaşımızı yaparak düşmanları nasıl yenip denize döktüysen biz de Lösemi canavarı ile savaşarak yeneceğiz ve yakında zaferimizi ilan edeceğiz. Kurduğun ülkede, açtığın yolda senin izinden kararlılıkla yürüyoruz. Bugüne kadar lösemili çocuklarımıza çıkarılan engeller ve ödetilen bedeller karşısında yılmadık, yorulmadık. Bundan sonra senin bıraktığın bayrağı devir alarak 'Nerede kalmıştık' diyeceğiz. Seni şükranla anıyor ve hasretle özlüyoruz."

Daha sonra vakıf üyeleri, tören alanında büyük boy Türk bayrağı açarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresini taşıdı.

