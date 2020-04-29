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LÖSEV’den Ramazan yardımı

MALATYA HABERLERİ  | 29.04.2020 15:25 | Son Güncelleme

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Malatya’da Ramazan yardımında bulunuyor.LÖSEV Malatya İl Temsilcisi Sevim Balal, “Covid-19 tehdidi karşısında en savunmasız olan kanser ve lösemi hastalarının yanındayız.

LÖSEV’den Ramazan yardımı

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Malatya’da Ramazan yardımında bulunuyor.
LÖSEV Malatya İl Temsilcisi Sevim Balal, “Covid-19 tehdidi karşısında en savunmasız olan kanser ve lösemi hastalarının yanındayız. Ailelerine, hijyen ve gıda kolilerinin yanı sıra kırmızı et desteği veren LÖSEV, çalışanları ile iş başında. Aldığı bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yoğun çalışmalarına devam eden LÖSEV, hijyen kolisinden gıda ve et desteklerine kadar koli gönderimlerine tam gaz devam ediyor. LÖSEV çalışanları tarafından titizlikle hazırlanan koliler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor. Temel gıdadan hijyen malzemelerine, oyuncaktan maskeye tüm ihtiyaçlar kayıtlı LÖSEV ailelerinin kullanımına sunuluyor” dedi.
Balal, “ Bağışçıların destekleri ile yardımlarını hız kesmeden sürdüren LÖSEV, salgın tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına büyük önem veriyor. Dönüşümlü çalışmanın yanı sıra, ek hijyen kurallarını da dikkate alan LÖSEV çalışanları, hem bağışçılarının hem de ailelerinin güvenine bir kez daha layık olduğunu bu zor günlerde de gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.
Her zaman hastalarının yanında olduklarını belirten Balal, ayrıca Ramazan Ayı’nı da hatırlatarak bağışçılara da çağrıda bulundu. Sevim Balal, “Mevcut zorlukların üzerine korona virüs ve ekonomik zorluklar eklendi. Biz ailelerimizin her zaman yanındayız. Bize güvenen ailelerimizin yanında olmak zorundayız, o yüzden bu zor dönemde de çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

LÖSEV’den Ramazan yardımı

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