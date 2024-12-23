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Lost'un yıldızı oyunculuğu bırakmıştı! Ian Somerhalder son haliyle gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.12.2024 14:35
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"Lost", "Vampir Günlükleri" gibi yapımlarla şöhreti yakalayan ve bir süre önce oyunculuğu bırakan Ian Somerhalder son haliyle gündeme geldi. Lost'ta Boone Carlyle karakterine hayat veren oyuncunun değişimine yorum yağdı.

Lost'un yıldızı oyunculuğu bırakmıştı! Ian Somerhalder son haliyle gündemde

MYNET DETAY- Son olarak 2019 yılında V-Wars adlı dizide rol alan Ian Somerhalder, Lost dizisiyle hafızalara kazınmıştı.

"Lost", "Vampir Günlükleri" gibi yapımlardaki performansıyla tanınan ünlü isim, bir süre önce oyunculuğu bıraktı.

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"V-Wars'tan sonra ticarete atılmak; Kiss the Ground, Common Ground ve Ground Swell gibi filmlerde yapımcılık yapmak için bu işten uzaklaştım" diyen Lost'un Boone'si "Bunu tüm alçakgönüllülüğümle ve saygımla söylüyorum ama ailemden uzakta bir şehirde iki ay geçirip bir dizi çekmek ya da ailemi oraya buraya taşımaktansa bunu yapmayı tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.

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Lost'un yıldız ismi son haliyle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan başarılı isim bir hayli değişti.

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Lost'un yıldızını görenler "Gençliğinde ateş ediyordu", "Ya ne olmuş bu adama", "Yaş almak yaramamış" yorumlarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Lost dizisi
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