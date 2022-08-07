MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lottie Moss bikini üstünü çıkarıp bahçede üstsüz poz verdi

Lottie Moss bikini üstünü çıkarıp bahçede üstsüz poz verdi

07.08.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss yine yaptı yapacağını... Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan ve ailesinin tepkisini de umursamayan ünlü model bu sefer bikini üstünü çıkarıp bir kenara attı. Moss göğüslerini elleriyle kapatıp verdiği pozları hemen paylaştı.

Lottie Moss bikini üstünü çıkarıp bahçede üstsüz poz verdi

Sansasyonel açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Lottie Moss ailesinin tepkisini umursamıyor. Hem cinsellik konusundaki açıklamaları hem de erotik pozlarıyla adından söz ettiren model yine sınırları zorladı.

Lottie Moss bu sefer bahçede ilginç pozlara imza attı. Son dönemde bikini tasarımına el atan ünlü model bikini üstünü çıkarıp bir kenara attı.

2

Moss göğüslerini elleriyle kapatarak ayna karşısında poz verdi. Ünlü model tanga bikini altını da göstermeyi ihmal etmezken paylaşımlarına ise "Bahçe perisi olmak" notunu düştü.

cvxvxb

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konseri polis bastı! İlginç anlarKonseri polis bastı! İlginç anlar
Usta oyuncudan Seda Sayan'a şok küfür!Usta oyuncudan Seda Sayan'a şok küfür!
İç çamaşırına silah soktu! Pozlarına yorum yağdıİç çamaşırına silah soktu! Pozlarına yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Lottie Moss
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Kan donduran olay! Kız arkadaşını ensesinden vurdu...

Kan donduran olay! Kız arkadaşını ensesinden vurdu...

10 yıl önce işlenen 3 cinayette katiller en yakınlarındaki çıktı! Konut kredisi çekip Suriye'ye gittiler... Film gibi operasyonla yakalandılar

10 yıl önce işlenen 3 cinayette katiller en yakınlarındaki çıktı! Konut kredisi çekip Suriye'ye gittiler... Film gibi operasyonla yakalandılar

Rıdvan Dilmen ilk haftadan cezayı kesti!

Rıdvan Dilmen ilk haftadan cezayı kesti!

Bölgede tansiyon yüksek! Tarih verip duyurdular

Bölgede tansiyon yüksek! Tarih verip duyurdular

Gece yarısı indiler! Mesut Özil detayı...

Gece yarısı indiler! Mesut Özil detayı...

İlginizi Çekebilir

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Nişanlısını takım arkadaşıyla yakaladı! Şoke eden olay

Nişanlısını takım arkadaşıyla yakaladı! Şoke eden olay

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.