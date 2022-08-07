Lottie Moss bikini üstünü çıkarıp bahçede üstsüz poz verdi

Sansasyonel açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Lottie Moss ailesinin tepkisini umursamıyor. Hem cinsellik konusundaki açıklamaları hem de erotik pozlarıyla adından söz ettiren model yine sınırları zorladı.

Lottie Moss bu sefer bahçede ilginç pozlara imza attı. Son dönemde bikini tasarımına el atan ünlü model bikini üstünü çıkarıp bir kenara attı.

Moss göğüslerini elleriyle kapatarak ayna karşısında poz verdi. Ünlü model tanga bikini altını da göstermeyi ihmal etmezken paylaşımlarına ise "Bahçe perisi olmak" notunu düştü.





