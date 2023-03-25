Lottie Tomlinson sınır tanımadı! Göğüs dekoltesiyle büyüledi

İngiliz model ve makyaj sanatçısı Lottie Tomlinson iddialı pozları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Sütyensiz pozlarını paylaşan Lottie Tomlinson'ın fotoğraflarına beğeni yağdı.

24 yaşındaki Lottie Tomlinson'ın göğüs dekolteli fotoğraflarına takipçileri "Çok güzelsin", "Kıyafetini çok beğendim", "Güzel melek", "Kraliçe" yorumlarında bulundular.

Bir döneme damga vuran müzik grubu One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın kardeşi olan ünlü isim İngiliz tenisçi Lewis Burton ile beraber.

Sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapan Tomlinson'ın Instagram hesabında 4,8 milyon takipçisi bulunuyor.



