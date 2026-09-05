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Yeraltı ertelendi! Sümeyye Aydoğan tatile devam etti

Yeraltı dizisinde hayat verdiği Sultan karakteriyle dikkatleri üzerin çeken Sümeyye Aydoğan tatil kareleriyle sosyal medyayı sallıyor. Fenomen dizinin yeni bölümlerinin ekim gibi başlayacak olmasıyla birlikte ünlü isim tatiline devam etti.

Yeraltı ertelendi! Sümeyye Aydoğan tatile devam etti
Öznur Yaslı İkier

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda hayat verdiği Sultan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

Dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan ünlü isim fenomen dizinin ekim ayına sarkmasıyla birlikte tatiline devam etme kararı aldı.
Yeraltı ertelendi! Sümeyye Aydoğan tatile devam etti 1

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Sümeyye Aydoğan bu defa Barselona pozlarıyla gündem oldu. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler tam not aldı.

Yeraltı ertelendi! Sümeyye Aydoğan tatile devam etti 2

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?
2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğan Aydoğan, Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olarak Aydın ve Edirne'de büyümüştür. Kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine yer bulmuştur.
Yeraltı ertelendi! Sümeyye Aydoğan tatile devam etti 3

Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerine 2020 yılında "Aile Hükümeti" filmiyle adım atmıştır. Bu filmdeki performansıyla dikkat çeken Aydoğan, 2021 yılında "Kahraman Babam" dizisindeki rolüyle televizyon dünyasına geçiş yapmıştır.

Aynı yıl içinde "Sadakatsiz" dizisinde Ceren karakterini ve "Geçen Yaz" filminde Oya karakterini canlandırmıştır. 2022 yılında Aydoğan için önemli bir dönüm noktası olmuştur. "Duy Beni" dizisinde Melisa Gerçek karakteriyle ilk başrolünü üstlenmiş ve bu rolle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

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sümeyye aydoğan Yeraltı dizisi
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