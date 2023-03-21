Lottie Tomlinson sütyensiz poz verdi! Dekoltesine yorum yağdı

Geçtiğimiz günlerde ünlü model Lottie Tomlinson erkek kardeşinin yeni filminin gala gecesine tamamen transparan elbisesi ile damga vurmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tomlinson yeni pozları ile takipçilerini adeta büyüledi.

Dekolteli fotoğraflarını peş peşe paylaşan Tomlinson'ın takipçileri “Neden bu kadar güzelsin”, “Parlıyorsun”, “Gerçek olamaz” yorumlarında bulundular.

Instagram hesabında 4,8 milyon takipçisi bulunan Tomlinson cesur paylaşımlar yapıyor.

24 yaşındaki ünlü isim One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın kardeşi. Ayrıca Tomlinson İngiliz tenisçi Lewis Burton ile beraber.





