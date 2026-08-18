Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan tatilde fiziğini sergiledi! İddialı pozlara beğeni yağdı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yeraltı'nda hayat verdiği Sultan karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.

Dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan ünlü isim iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Sümeyye Aydoğan bu defa bikinili karesi ve beyaz elbisesiyle verdiği pozlarla gündeme geldi.

YORUM YAĞDI

Aydoğan'ın peşe peşe yayınladığı karelere 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'başka bir aurası var', 'özledik seni' gibi yorumlar yapıldı.

SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR?

2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğan Aydoğan, Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olarak Aydın ve Edirne'de büyümüştür. Kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine yer bulmuştur.

Sümeyye Aydoğan, oyunculuk kariyerine 2020 yılında "Aile Hükümeti" filmiyle adım atmıştır. Bu filmdeki performansıyla dikkat çeken Aydoğan, 2021 yılında "Kahraman Babam" dizisindeki rolüyle televizyon dünyasına geçiş yapmıştır. Aynı yıl içinde "Sadakatsiz" dizisinde Ceren karakterini ve "Geçen Yaz" filminde Oya karakterini canlandırmıştır. 2022 yılında Aydoğan için önemli bir dönüm noktası olmuştur. "Duy Beni" dizisinde Melisa Gerçek karakteriyle ilk başrolünü üstlenmiş ve bu rolle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.