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Love Island'da sınırları zorladılar! Yapım ekibi görüntüleri kesmek zorunda kaldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.06.2024 13:35
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İngiltere'nin en çok izlenen yapımlarından Love Island'da Joey Essex ve eski sevgilisi Grace'in sınırları zorlayan gecesi gündemde. Ateşli gecede çekilen görüntüleri yapım ekibi kesmek zorunda kaldı.

Love Island'da sınırları zorladılar! Yapım ekibi görüntüleri kesmek zorunda kaldı

Love Island yeni sezonda olaylar bitmiyor. Son bölümde üç çift bir gecelik konaklama için yeni bir villaya gitti.

Joey Essex ve eski sevgilisi Grace'in birlikte geçirdikleri ateşli gece sırasında çekilen görüntülerinin çok müstehcen olduğu için kesilmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

The Sun'a göre, günün erken saatlerinde havuzda bir öpücükle başlayan yakınlaşma ilerleyen saatlerde daha da ateşlendi ve yapımcılar yatak odası sahnelerini düzenlemek zorunda kaldı.

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"ELLERİNİ ONDAN UZAK TUTAMIYOR"

Bir kaynak şunları söyledi: 'Aşk Adası'nda böyle bir kimya görmeyeli uzun zaman oldu. Her zaman villaya seksi geri getirmek istedik ama bu kadar kısa sürede bu tür bir gerilim beklemiyorduk. Joey ve Grace'in gerçekten çok fazla görüntüsü vardı, patronlar seçim yapmakta zorlandılar ve bazı sahneler kurgunun dışında bırakılmak zorunda kaldı. 'Birbirlerini daha önceden tanıdıkları için, tüm ilişkileri hızlı bir şekilde ilerliyor ve bu çok ateşli bir şey. Joey ellerini ondan uzak tutamıyor."

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