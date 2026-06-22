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Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı: "Evimde cinsel parti düzenlemedim"

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Kerimcan Durmaz’ın ifadesinin detayları ortaya çıktı. Ünlü isim "Evimde cinsel parti düzenlemedim" dedi.

Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı: "Evimde cinsel parti düzenlemedim"

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında ifadesi alınan Durmaz, 2018 yılında ABD'de bir kez uyuşturucu kullandığını kabul ederken, o tarihten sonra madde kullanmadığını savundu.

Kerimcan Durmaz ın ifadesi ortaya çıktı: "Evimde cinsel parti düzenlemedim" 1

Kerimcan Durmaz ayrıca “Ben 2018' de ABD'ye gitmiştim. Orada bir kez uyuşturucu madde kullandım ancak o dönemden beri uyuşturucu madde kullanmıyorum. Ben şuan Beykoz'da yaşıyorum. Herhangi bir ev partisi düzenlemiyorum. Arada sırada arkadaşlarım bana gelir ancak bu parti mahiyetinde buluşmalar değildir. Benim evime gelen arkadaşlarım uyuşturucu madde kullanmamaktadırlar. Ben hayatımın her döneminde uyuşturucu kullanan kişi yada kişilerden daima uzak kalmaya çalıştım" dedi.

Kerimcan Durmaz ın ifadesi ortaya çıktı: "Evimde cinsel parti düzenlemedim" 2

"BİR KERE PARTİ DÜZENLEDİM"

Kerimcan Durmaz ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Ben evimde sadece 1 kere parti düzenledim. O dönem şarkım çıkacaktı. Çıkmadan önce evimin bahçesinde bir lansman parti düzenlemiştim. Ben evime uyuşturucu kullanan birinin girmesine asla izin vermem. Ben evimde cinsel parti düzenlemedim. Şu an benimle birlikte gözaltına alınmış olan şahıslardan uyuşturucu kullandığını bildiğim birisi ya da birileri yoktur. Benim bu kişilerle de samimi bir arkadaşlığım yoktur. Buradaki şahıslar benim lansmanıma katılmadı.”

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Kerimcan Durmaz
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