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Love Island güzeli Georgia Steel Instagram’ın ateşini yükseltti

24.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen reality programı Love Island (Aşk Adası) ile yıldızı parlayan 22 yaşındaki Georgia Steel, dantelli mavi iç çamaşırı ile verdiği pozları Instagram’dan paylaştı.

Love Island güzeli Georgia Steel Instagram’ın ateşini yükseltti

İngiltere'nin ülkenmizde yayınlanan 'Kısmetse Olur' tarzı yarışması Love Island (Aşk Adası) yarışması ile ünlenen Tv yıldızı Georgia Steel, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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22 yaşındaki sansasyonel yıldız sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan isimlerden biri. Sosyal medyadaki takipçileri için bol bol fotoğraf paylaşan genç isim bu sefer dantelli mavi iç çamaşırı ile kamera karşısına geçti.

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Genç yıldızın fotoğraflarına on binlerce beğeni yağarken, yorumlarda ise hayranlarından övgü dolu sözler topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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