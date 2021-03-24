Love Island güzeli Georgia Steel Instagram’ın ateşini yükseltti

İngiltere'nin ülkenmizde yayınlanan 'Kısmetse Olur' tarzı yarışması Love Island (Aşk Adası) yarışması ile ünlenen Tv yıldızı Georgia Steel, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

22 yaşındaki sansasyonel yıldız sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan isimlerden biri. Sosyal medyadaki takipçileri için bol bol fotoğraf paylaşan genç isim bu sefer dantelli mavi iç çamaşırı ile kamera karşısına geçti.

Genç yıldızın fotoğraflarına on binlerce beğeni yağarken, yorumlarda ise hayranlarından övgü dolu sözler topladı.

