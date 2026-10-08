Ömür Usta 3. bölüm 2. tanıtım izle! ''Reytingleri yıkar geçer''

Ay Yapım’ın, senaryosunu Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu yeni dizisi “Ömür Usta” reytinglerde oldukça iddialı başladı.

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin başrollerini paylaştığı yeni dizi bu hafta 3. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragman kısa sürede gündem oldu.

**ÖMÜR USTA 3. BÖLÜM 2. TANITIM İZLE!

Ömür Usta | 3. Bölüm 2. Tanıtım! “Senin yalan dediğin şey, benim tek gerçeğimdi.” 💥 #ÖmürUsta yeni bölümüyle Pazar 20.00’de NOW’da! @ayyapim @nowtvturkiye https://t.co/ANpBsCda4W — Ömür Usta (@omurustadizi) October 7, 2026

YORUM YAĞDI

Ömür Usta'nın yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Reytigleri yıkar geçer', 'Ömür Usta çok iyi bir dizi değeri bilinmeli', 'Yürü be ömür usta kimse seni tutamaz', 'Çok heyecanlı bir bölüm bekliyor' gibi yorumlar yapıldı.

ÖMÜR USTA SON BÖLÜM ÖZETİ:

Mete’nin İpek ve ailesine kurduğu yalanlarla dolu hayatın ortasında oğluyla karşılaşan Ömür, hayatını adadığı evladının kendisinden utandığını fark ettiğinde büyük bir yıkım yaşar. Mete’nin yoksulluktan kurtulma hırsı ve annesine söylediği ağır sözler aralarındaki uçurumu derinleştirirken, Mete İpek’i kaybetmemek için yalanlarını daha da büyütmeyi seçer.

Ömür, bir yandan bu acıyla mücadele etmeye çalışırken diğer yandan da çocuklarının sakladığı gerçeklerle sınanmaktadır. Cüneyt yeniden kumara sürüklenmenin eşiğindedir; Nazlı ise yaşadığı hayal kırıklığının yanında kimseye anlatamadığı ağır bir gerçekle tek başına mücadele eder.

Tunç ile Ömür’ün yıllar sonra yeniden kesişen yolları ise Nevra’nın huzursuzluğunu daha da artırmıştır. Nevra, Ömür ile Tunç’un geçmişten gelen yakınlığına öfkelenmesinin yanı sıra Mete’nin anlattığı kusursuz hayattan da şüphelenerek gerçeğin peşine düşmeye karar verir. Yıldız ise Mete’nin kurduğu oyunun başarıya ulaştığını düşünmektedir fakat Nevra’nın beklenmedik hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir.

Bu bölümde Ömür, bir annenin karşılaşabileceği en ağır gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak…