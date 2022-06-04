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Love Island'ın en ateşli çifti! Kondom yetiştiremiyorlardı

04.06.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin ilgiyle izlenen reality şovu Love Island, son aylarda şehvetli seks sahnelerini azaltmış gibi görünüyor. Ancak şov unutulmaz maceralarla dolu.

Love Island'ın en ateşli çifti! Kondom yetiştiremiyorlardı

Popüler şov yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yıllar geçtikçe, yapımcılar "hayatlarını mahvetme" korkusuyla adalıların seksi zamanlarını daha az gösterme kararı aldı.

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İngiltere'nin en çok izlenen programındanın efsane çifti şimdilerde evli.

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İlk bebeklerini bekleyen Alex ve Olivia Bowen programın ikinci sezonunda tam 30 kez seks yaptılar. Hem de Alex'in 30 gün boyunca villada bile olmamasına rağmen!
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Eski ev arkadaşları Terry Walsh, ''O kadar çok seviştikler ki yapımcılar her sabah yeniden kondom stokluyordu'' diye o anları anlattı.

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Love Island
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