Love Island'ın en ateşli çifti! Kondom yetiştiremiyorlardı

Popüler şov yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yıllar geçtikçe, yapımcılar "hayatlarını mahvetme" korkusuyla adalıların seksi zamanlarını daha az gösterme kararı aldı.

İngiltere'nin en çok izlenen programındanın efsane çifti şimdilerde evli.



İlk bebeklerini bekleyen Alex ve Olivia Bowen programın ikinci sezonunda tam 30 kez seks yaptılar. Hem de Alex'in 30 gün boyunca villada bile olmamasına rağmen!



Eski ev arkadaşları Terry Walsh, ''O kadar çok seviştikler ki yapımcılar her sabah yeniden kondom stokluyordu'' diye o anları anlattı.



