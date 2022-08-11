Love Island yarışmacısı Maura Higgins takside uyuyakaldı! Korkunç olayı anlattı: Eli eteğimin üzerindeydi

İngiltere’nin popüler televizyon programı Love Island’da yarışan, yarışmadan sonra şöhreti yakalayan Maura Higgins korkunç olayı açıkladı. Daha önce evinde kötü bir deneyim yaşayan ve komşusunun fotoğraflarını çekmeye çalıştığını açıklayan ünlü TV yıldızı "Yaşlı bir sürüngen gibi çalıların arasından girip, fotoğraflarımı çekmeye başladı. Çok korktum, ne yapacağımı şaşırdım. Başımı çevirdiğimde neredeyse burun burunaydık” demişti.

Love Island yarışmacısı Maura Higgins son günlerde ise cinsel saldırıya uğradığını açıklamasıyla gündemde. 31 yaşındaki Love Island yıldızından Instagram soru-cevap sırasında 'bir erkekle olan en kötü deneyimini' paylaşması istendi.

"ÇOK ÇABUK AYILDIM"

Maura, saldırının arkadaşlarının bırakılmasının ardından bir taksinin arkasında uyuyakaldıktan sonra gerçekleştiğini söyledi. Ünlü isim açıklamasında "Ve uyandım ve eli eteğimin üzerindeydi. Dürüst olmak gerekirse çok çabuk ayıldım. Muhtemelen başıma gelen en korkunç şeylerden biriydi.

Maura olayı rapor edip etmediği veya saldırının ardından adama ne olduğu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.



