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Löw'den A Milli Takım'a ret!

10.09.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş sonrası yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Federasyon ilk görüşmesini Alman teknik adam Joachim Löw ile yaptı.

Löw'den A Milli Takım'a ret!

Almanya Milli Takımı ile yollarını Temmuz ayında ayıran 61 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı.

Löw 15 yıl süren Almanya Milli takımı teknik direktörlüğü sonrası bir süre takım çalıştırmak istemediğini federasyon yetkililerine iletti.

Federasyonun yerli teknik adam adayları arasında Fatih Terim, Mustafa Denizli, Okan Buruk ve Aykut Kocaman gibi isimler yer alıyor. Başkan Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, kısa süre içinde ay yıldızlı ekibin yeni teknik adamını belirleyecek.

(NTV SPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı
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