Löw'den A Milli Takım'a ret!

Almanya Milli Takımı ile yollarını Temmuz ayında ayıran 61 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı.

Löw 15 yıl süren Almanya Milli takımı teknik direktörlüğü sonrası bir süre takım çalıştırmak istemediğini federasyon yetkililerine iletti.

Federasyonun yerli teknik adam adayları arasında Fatih Terim, Mustafa Denizli, Okan Buruk ve Aykut Kocaman gibi isimler yer alıyor. Başkan Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, kısa süre içinde ay yıldızlı ekibin yeni teknik adamını belirleyecek.

(NTV SPOR)

