Löw, Sane'yi Dünya Kupası kadrosuna almadı

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw milli takımının kamp yaptığı İtalya’nın Eppan kentinde düzenlenen basın toplantısında kampta bulanan 27 futbolcudan 2018 Dünya Kupası’na götürmeyeceği 4 oyuncuyu açıkladı.
Kadroyu belirlemenin zor bir karar olduğunu belirten Löw, Bayer Leverkusen takımından kaleci Bernd Leno ve Jonathan Tah, Manchester City’den Leroy Sane ve Freiburg ekibinden Nils Petersen’in Rusya’ya gidecek nihai kadroda yer almayacaklarını ifade etti.
Dünya Kupası’nda Almanya için mücadele edecek takımda Türk kökenli oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın yanı sıra daha önce Beşiktaş’ta forma giyen Mario Gomez de yer alacak. Almanya Milli Takımı, 8 Haziran’da Suudi Arabistan ile bir hazırlık maçı daha yapacak.
Dünya Kupası'nda İsveç, Meksika ve Güney Kore'nin yer aldığı F Grubu'nda mücadele edecek Almanya'nın nihai kadrosu şöyle:
Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)
Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Antonio Rüdiger (Chelsea), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin)
Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Mesut Özil (Arsenal)
Forvet: Thomas Müller (Bayern Münih), Mario Gomez (Stuttgart), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig)
BELÇİKA DA KADROSUNU AÇIKLADI
Belçika Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosu açıklandı. Teknik direktör Roberto Martinez, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'ndaki 23 kişilik kadrosunu belirledi.
Portekiz ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Vincent Kompany'yi kadroya alan Martinez, Los Angeles Kulübünün stoperi Laurent Ciman'ı da tedbiren Rusya'ya götürmeye karar verdi. Takımların, turnuvadaki ilk maçlarından bir gün öncesine kadar oyuncu listelerinde değişiklik yapma hakkı bulunuyor.
2018 Dünya Kupası’nda Panama, Tunus ve İngiltere'nin bulunduğu G grubunda mücadele edecek Belçika'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Kaleciler: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (Wolfsburg)
Savunma: Toby Alderweireld (Tottenham), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City)
Orta saha: Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Nacer Chadli (West Bromwich), Leander Dendoncker (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach), Youri Tielemans (Monaco), Mousa Dembele (Tottenham)
Forvet: Michy Batshuayi (Chelsea), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli)
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