Lozan 2 - 1 Fenerbahçe (Hazırlık maçı)

Fenerbahçe, hazırlık maçında İsviçre Ligi ekiplerinden Lozan ile karşılaştı.
Sarı-Lacivertliler mücadeleye Kameni, Isla, Skrtel, Neustadter, Serhat, Josef, Mehmet Ekici, Elif Elmas, Aatif, Samed, Alper 11'iyle başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Lozan, 73 ve 77. dakikada Kololli'nin golleriyle maçta 2-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin 82. dakikada Yiğithan Güveli'yle bulduğu gol skoru 2-1'e getirdi.
Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 Lozan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
Galatasaray Henry Onyekuru'yu 1 yıl kiraladığını KAP'a bildirdi!
Badou Ndiaye'nin menajeri: G.Saray'ın bekleyişi mutlu sonla sonuçlanabilir
Josef de Souza, eşi Dani'nin düşük yaptığını açıkladı!
Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacak
Liverpool, Beşiktaş'tan Vida'yı transfer etmek için gözünü kararttı
Fikret Orman, Vincent Aboubakar için harekete geçiyor
İtalya'da İşçiler Ronaldo'yu protesto etmek için greve gidecek
Dünya devi Milan, ABD'li fon şirketine satıldı
Türkiye'yi şaşkına çeviren Batuhan Karadeniz transferi!
Fernando Torres, Sagan Tosu’ya transfer oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum