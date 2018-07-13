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Lozan 2 - 1 Fenerbahçe (Hazırlık maçı)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.07.2018 21:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yaptığı hazırlık maçında İsviçre'nin Lozan ekibiyle karşılaştı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Fenerbahçe, üst üste gelen gollere engel olamadı ve Lozan'a 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe, hazırlık kampında ilk kez bir mücadeleden yenilgiyle ayrıldı.

Lozan 2 - 1 Fenerbahçe (Hazırlık maçı)

Fenerbahçe, hazırlık maçında İsviçre Ligi ekiplerinden Lozan ile karşılaştı.

Sarı-Lacivertliler mücadeleye Kameni, Isla, Skrtel, Neustadter, Serhat, Josef, Mehmet Ekici, Elif Elmas, Aatif, Samed, Alper 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Lozan, 73 ve 77. dakikada Kololli'nin golleriyle maçta 2-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin 82. dakikada Yiğithan Güveli'yle bulduğu gol skoru 2-1'e getirdi.

Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-1 Lozan'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe lozan

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