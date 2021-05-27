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LPG ithalatı martta yüzde 24 arttı

27.05.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LPG üretimi bu dönemde yüzde 23 azalışla 73 bin 112 ton oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin LPG ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 257 bin 764 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Kazakistan, Rusya, Bahama Adaları ve Norveç oldu.

LPG ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24 artarak 257 bin 764 tona yükseldi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 0,61 azalarak 17 bin 895 ton oldu. İhracat, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 23 azalışla 73 bin 112 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince martta 255 bin 397 ton otogaz, 56 bin 507 ton tüplü LPG ve 9 bin 81 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, martta toplam LPG satışı yaklaşık 320 bin 986 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 24,41, otogaz satışı yüzde 14,07, tüplü LPG satışı ise yüzde 10,99 arttı. Böylece, iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 13,78 artış gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 79,57 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17,60 ile tüplü LPG ve yüzde 2,83 ile dökme LPG izledi.

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