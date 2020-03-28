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Lübnan ve BAE'de koronavirüs vakaları arttı

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.03.2020 00:29 | Son Güncelleme

Lübnan ve BAE'de koronavirüs vakaları arttı

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 405'e çıktı. Lübnan'da ise ölü sayısı 8, vaka sayısı 391'e yükseldi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 2 can kaybı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 72 artarak 405'e yükseldiği kaydedildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hastalardan birinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 8'e çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte ülkede 23 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 391'e yükseldiği bildirilen açıklamada, bugüne kadar 23 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Lübnan

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