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Lucescu'dan Şenol Güneş'e: Milli takımı sana hazırlıyorum

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 13.02.2019 21:56 | Son Güncelleme

TFF yönetimi sözleşmesini fesh ettiği Mircea Lucescu'nun yerine Şenol Güneş'le el sıkışırken iki tecrübeli teknik adasında 11 Ocak 2019 günü Beşiktaş kampındaki ilginç diyalog belli oldu.

Lucescu'dan Şenol Güneş'e: Milli takımı sana hazırlıyorum

A Milli Takımda beklenen operasyonun gerçekleşmesinin ardından TFF yönetimi sözleşmesini fesh ettiği Mircea Lucescu'nun yerine Şenol Güneş'le el sıkışırken iki tecrübeli teknik adasında 11 Ocak 2019 günü Beşiktaş kampındaki ilginç diyalog ortaya çıktı...

Mircea Lucescu'nun, 11 Ocak günü beraberindeki Tayfur Havutçu ve Carlo Nicolini ile birlikte Beşiktaş kampını ziyareti sırasında teknik direktör Şenol Güneş'in, "Hocam milli takımda çalışmalar nasıl gidiyor?" sorusuna "Milli takımı sana hazırlıyorum" cevabı verdiği ifade edildi.

Rumen teknik adamın, görevde iken sık sık Güneş'in isminin gündeme getirilmesine karşılık, otel lobisinde yaptığı bu espri etraftakiler tarafından da gülüşmelere neden olduğu Güneş'in bu yaklaşıma, "Yerimizden mutluyuz, biz de size (milli takıma) oyuncu hazırlamaya çalışıyoruz" karşılığı verdiği öğrenildi.

(Sporx)

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mircea lucescu şenol güneş

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