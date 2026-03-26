Lucescu'dan Türkiye maçı öncesi şok çıkış! FIFA'ya seslendi: "Bu normal değil"

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hayaline bir adım daha yaklaşmak için bugün Romanya ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde konuşan Romanya teknik direktörü Lucescu'dan FIFA'ya tepki geldi.

"DUYGULARLA YAŞIYORUZ..."

Romanya teknik direktörü Mircea Lucescu: "Futbolda duygularla yaşıyoruz. Önemli bir duygusal temele dayanan bir takımımız var ve bugünkü Türkiye maçında da bunun temelini oluşturmasını istiyorum. Bu maça hazırlandık ve sakat oyuncularımızın geri dönmesinden memnunum. Oyuncularımın uzun süredir birlikte oynamadıkları doğru ancak hazırlık dönemi ve sonuç alma arzusu sayesinde bunu telafi edeceklerini düşünüyorum. Burcă, Dragusin ve Radu'dan bahsediyorum...

Andrei Radu konusunda artık hiçbir soru işareti yok. Kararı doğru, bu maçta yer almak istedi. Doktorla konuştum ve umarım bu maç için yüzde 100 hazır! Durumun böyle olduğuna ikna oldum. Pazar günü ona bir gece daha bekleyip en iyi kararı vermesini söyledim. Sonra Pazartesi günü beni aradı. Bu bizim için önemli, onun tecrübesi çok değerli olabilir. Bu dönemde 4 kalecimizi kaybettik, çok duygusal anlar yaşadık ama her şeyin yoluna gireceğini umuyoruz."

LUCESCU'DAN MAÇ ÖNCESİ FIFA'YA TEPKİ! "BU NORMAL DEĞİL..."

"Otelden ayrılırken çocuklara özel bir mesajım yoktu ama bu maç tarihe geçecek. Arzunun ve büyük bir iradenin olduğuna inanıyorum. Tıpkı Türkler gibi... Türkler'in de çok iyi hazırlandıklarına inanıyorum. Çok yüksek seviyede performans gösteren oyunculara sahip olmaları bir avantaj ancak biz bunu oyun organizasyonu ve kazanma arzusuyla telafi ediyoruz.

Taraftarlarımız için üzülüyorum. FIFA diğer takıma daha fazla bilet ayırmalıydı; deplasman takımına %30 bilet tahsis etmeleri gerekirdi, bu işin normali budur. 2.000 taraftarla play-off maçına çıkamazsınız, bu normal değil."