Lucescu'nun öldü iddiası gündem oldu! Oğlundan açıklama geldi

SON DAKİKA: Türk ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Mircea Lucescu hakkında gelen haberler spor camiasını derin bir endişeye sevk etti. 80 yaşındaki Rumen teknik adamın hayatını kaybettiği yönündeki iddialar sosyal medyada yankı bulurken, henüz resmi makamlardan bir doğrulama gelmemesi süreci belirsizliğe sürükledi.

Burak Kavuncu

Futbol dünyasında "Mircea Lucescu" şoku! 80 yaşındaki efsane teknik adamın hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Henüz resmi bir açıklama gelmezken, acı haberin doğrulanması halinde Lucescu, son maçına şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ın stadında, Türkiye'ye karşı çıkmış olacak.

İşte futbol dünyasını sarsan o iddiaların detayları...

OĞLU ÖZEL UÇAKLA 'ACİL' İNDİ! "NE DİYEBİLİRİM Kİ..."

Kalp krizi geçiren ve hastanede olan Mircea Lucescu komaya girdi. Son birkaç saatte tedaviye yanıt veremeyen Lucescu yoğun bakım ünitesine alındı. Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete: "Lucescu'nun durumu çok kritik! Son 24 saatte oldukça kötü giden gelişmeler oldu." ifadelerini kullanırken, Mircea Lucescu'nun oğlu PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Panathinaikos maçı sonrası acil olarak özel uçakla Romanya'ya geldi.

Bükreş’e özel uçakla gelen Răzvan Lucescu, hastaneye götürülmeden önce gazetecilere, “Ne diyebilirim ki? Zor, karmaşık bir durum bu, hastanede size tüm bilgileri verecek insanlar var. Şu anda hiçbir şeyi nasıl açıklayacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA "LUCESCU" ALARMI

Kariyerinde hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile özel anlar yaşayan, Türk milli takımını da çalıştıran "Luce" lakaplı efsane hoca hakkında yayılan "öldü" iddiaları gündemin ilk sırasına oturdu. 80 yaşındaki teknik adamın vefat edip etmediğiyle ilgili henüz ailesinden veya yakın çevresinden resmi bir açıklama yapılmış değil.

Bükreş Üniversite Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören 80 yaşındaki teknik direktörün beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edildi.

SON MAÇI BEŞİKTAŞ STADI'NDA MIYDI?

İddiaların en dikkat çeken detaylarından biri ise sembolik bir tesadüf oldu. Eğer bu acı haber doğrulanırsa; Mircea Lucescu, teknik direktörlük kariyerindeki son maçına bir dönem şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ın stadyumunda, eski takımı Türkiye Milli Takımı'na karşı çıkmış olacak.

GÖZLER ROMANYA'DAN GELECEK HABERDE

Şu an için resmi makamlarca teyit edilmeyen bu iddialar sonrası, spor dünyası nefesini tutmuş durumda. Romanya Futbol Federasyonu veya Lucescu'nun ailesinden gelecek net bir bilgi bekleniyor.

