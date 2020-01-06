Lucescu: Santos ve Sion'dan teklif aldım

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, teknik adamlık kariyeri ile ilgili konuşurken, Serie A takımlarını da değerlendirdi.

Rumen teknik adam, "Santos'un listesinde olduğum doğruydu. Bir menajerle iletişimim oldu. Brezilya güzel olurdu ama çok uzaktı. İnanılmaz hikayesi olan bir kulüp Santos, onlara başarılar diliyorum. Sion başkanı da benimle iletişime geçip çok güzel de bir teklif sundu. Ama beklemeyi tercih etti. Coşkulu şekilde geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

LUCESCU'DAN SERIE A YORUMU

Lucescu, Serie A takımlarıyla ilgili olarak ise şu değerlendirmelerde bulundu:

Inter - Taraftarın transfer istemesi normal. Kazanmak isteyen hocalar çok fazla harcama yapabiliyor. Sadece değerli futbolcularla çalışmak imkansız.

Juventus - Inter peşlerinde. Sarri'nin takım içinde değişiklik yapması gerekiyordu ve yaptı, bunu yapmak zorunda kaldı. Bu yüzden yavaşladılar ama toparlanacaklardır.

Roma - Bence kötü oynamıyorlar. Şimdikinden birkaç puan daha fazla alabilirlerdi. Fonseca İtalyan futbolunu ve İtalyanca öğrenmek için övgüleri hak ediyor. Önemli oyuncuları olan bir ekibi var elinde.

Napoli - Gattuso'dan hemen herşeyi değiştirmesini bekleyemezsiniz. Napoli'de her zaman coşku vardır. Puanlar kaybedince moral bozulması normal. Gattuso iyi bir hoca. Takımına doğru gücü verecektir.

(Sporx)

