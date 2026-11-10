Barış Alper'den ilginç açıklama! "Sahada çimleri yemek istiyorum"

Galatasaray'ın son yıllardaki çıkışında hem saha içindeki çok yönlülüğü hem de mücadelesiyle kilit rol oynayan Barış Alper Yılmaz, soyadından esinlenerek tasarladığı "Invincible" (Yılmaz) forma koleksiyonunun tanıtımında özel açıklamalarda bulundu. Yeni serisi ve kariyerine dair samimi itiraflarda bulunan milli futbolcu, sarı-kırmızı camiaya ilk adım attığı günleri anlattı.

"SADECE FUTBOL İÇİN DEĞİL, DÜĞÜNDE BİLE GİYİLEBİLECEK BİR FORMA İSTEDİM"

Kendi tasarımı olan koleksiyonun detaylarını paylaşan Barış Alper, "Bu formayı, hayalleri için savaşmaktan asla vazgeçmeyen taraftarlarımıza ve aramızdaki o derin tutkuya ithaf ediyorum. Bu formayı tasarlarken gerçekten üzerinde çok uğraştım. Sadece futbol için değil, günlük hayatınızda da düğünlerinizde de giyebileceğiniz bir forma istedim. Renk konusunda tabii ki en güzeli sarı-kırmızı ama biz onun dışına da çıkmak istedik. Invincible’ın anlamı biliyorsunuz, ‘Yılmaz’; yılmayan, pes etmeyen, düştüğünde tekrar ayağa kalkan! Bu, benim biraz da karakterimi anlatıyor" ifadelerini kullandı.

"SAHAYA ÇIKTIĞIMDA ÇİMLERİ YEMEK İSTİYORUM"

Saha içindeki hırsının ve dinamizminin kaynağını açıklayan 26 yaşındaki futbolcu, mücadeleci karakterini şu sözlerle özetledi:

"Abi, o sahaya çıktığımda var ya, o çimleri var ya, yemek istiyorum yani! Öyle çıkıyorum o sahaya. Sahada gerçekten pes etmeyen bir Barış vermek istiyorum. Yenilgiyi hazmedemeyen, topu kaybetmeyen, ayakta kalan, yere düşmeyen; öyle bir Barış olmak istiyorum. Düştüğüm anlar oldu ama yerde kalmayı hiç istemedim. Mesele benim için hiç yenilmemek değil; önemli olan tekrar ayağa kalkmak, vazgeçmemek, mücadele etmek ve asla pes etmemek. Ben hiçbir zaman 'oldum' demedim, daha yeni başlıyorum. Daha çok büyük işlere imza atacağımı düşünüyorum."

"FLORYA'YA İLK GİRDİĞİMDE KAFAM GİTTİ, RESETLENDİM"

Galatasaray'a transfer olduğu dönemi ve kulübe ilk adım attığı anı unutamadığını belirten başarılı oyuncu, Fatih Terim ve Selçuk İnan'la ilgili anısını şu sözlerle paylaştı:

"Hayalimden daha fazla hayal yaşıyorum bugün. Florya’dayız, hiç unutmuyorum; odanın içine bir soktular, Fatih Hoca falan var direkt karşımda. Selçuk ağabey var, Selçuk İnan... Bir an ‘Ne oluyor, ne yaşıyorum ben?’ dedim. Orada kafam gitmişti, direkt resetlendim! 'Evet Barış, şimdi işin başlıyor' demiştim."