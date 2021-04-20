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Lucescu: "Süper Lig projesinin temelinde Amerikalılar var"

20.04.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Avrupa Süper Lig projesinin futbolun ruhuna tamamen ters olduğunu söyledi.

Lucescu: "Süper Lig projesinin temelinde Amerikalılar var"

Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol takımımızın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Rumen basınına Avrupa Süper Ligi'ne yönelik görüşlerini anlattı.

Deneyimli hoca Süper Lig projesini kabul edilemez sözleriyle niteleyerek oluşturulan ligin futbol ekonomisine katkısının olmayacağını söyledi. 75 yaşındaki Rumen hoca açıklamasında, "Süper Lig'in temelinde ABD'de yaptıklarını Avrupa'da yapmak isteyen Amerikalılar var. Kazanılan para belli ki hissedarlara dağıtılacak. Tüm futbol endüstrisine bu paraların aktarılacağını hiç sanmıyorum. Bunun bir spor olduğunu unutuyorlar" açıklamasını yaptı.

Futbolun iş dünyasının bir parçası olmadığını söyleyen Lucescu, "Bu oyun İngiltere'de işçilerin sporu olarak başladı ve her geçen gün büyüdü. Kitlelerin sporu olarak yoluna devam ediyor. Futbolun güzelliği küçük takımların büyük takımlarla oynamasıydı. Bu diğer ülkelerin evrimini tamamen engelleyecek bir çalışma. Oraya asla ulaşamayacak ülkeler var. Bu futbol ruhuna tamamen ters" diye konuştu.

Mircea Lucescu teknik adamlık kariyerini Ukrayna'nın Dinamo Kiev'de sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Süper Ligi
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