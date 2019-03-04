Luciano ve Alex, Kadıköy'e dönüyor!

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarların sevgisini kazanan Brezilyalı eski futbolcu Fabio Luciano, Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Tweette, efsane futbolcu Alex de Souza ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Luciano, "Nisan ayında Alex ile birlikte tekrar Kadıköy'de olacağız" ifadelerini kullandı.
Fabio Luciano'nun, Alex de Souza ile birlikte Fenerbahçe'nin maçını izlemesi bekleniyor.
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