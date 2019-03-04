SPOR

Luciano ve Alex, Kadıköy'e dönüyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.03.2019 22:45 | Son Güncelleme

Oynadığı dönemde Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan Brezilyalı eski futbolcu Fabio Luciano, Alex de Souza ile birlikte Nisan ayında yeniden Kadıköy'e geleceğini açıkladı.

Luciano ve Alex, Kadıköy'e dönüyor!

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde taraftarların sevgisini kazanan Brezilyalı eski futbolcu Fabio Luciano, Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Tweette, efsane futbolcu Alex de Souza ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Luciano, "Nisan ayında Alex ile birlikte tekrar Kadıköy'de olacağız" ifadelerini kullandı.

0

Fabio Luciano'nun, Alex de Souza ile birlikte Fenerbahçe'nin maçını izlemesi bekleniyor.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
'F.Bahçe'nin iskeleti altyapıdan oluşacak''F.Bahçe'nin iskeleti altyapıdan oluşacak'
F.Bahçe'den hakeme teşekkürF.Bahçe'den hakeme teşekkür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fabio Luciano alex de souza Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Süper Lig'de flaş ayrılık

Süper Lig'de flaş ayrılık

Ve Neymar açıkladı! Real Madrid...

Ve Neymar açıkladı! Real Madrid...

Başakşehir maçında dikkat çeken VAR detayı!

Başakşehir maçında dikkat çeken VAR detayı!

Quaresma'dan Şenol Güneş patlaması!

Quaresma'dan Şenol Güneş patlaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

F.Bahçe transferi bitirdi!

F.Bahçe transferi bitirdi!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Luciano ve Alex, Kadıköy'e dönüyor!

Efsaneler Kadıköy'e dönüyor

David Badia: 3-4 yıl sonra Fenerbahçe'nin iskeletini altyapı oyuncuları oluşturacak

'F.Bahçe'nin iskeleti altyapıdan oluşacak'

Fenerbahçe'den taraftarına ve hakem Halil Umut Meler'e teşekkür

F.Bahçe'den hakeme teşekkür

Fenerbahçe'de 5 transferden 4'ü gol kaydetti

Fenerbahçe yenileriyle gülüyor

Roberto Soldado: Taraftarın desteğiyle odaklanmış durumdayım

Soldado'dan taraftar itirafı

Ersun Yanal: Umarım hakemler artık toparlarlar

Ersun Yanal'dan hakem açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.