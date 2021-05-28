Program yaratıcısı Tom Kapinos tarafından üretilen 5 sezondur yayınlanmaya devam eden "Lucifer" dizisi sevilerek izleniyor. Söz konusu dizi ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncuları sayesinde dünya çapında geniş izleyici kitlesine sahip oldu. Herkes dizinin 6. sezonunu merakla bekliyor. Peki Lucifer 6. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten açıklama bekleniyor...

LUCİFER 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dijital platformun en çok izlenen dizileri arasına giren Lucifer yayın hayatına 2016'da başladı. Dizinin 5 sezonluk eski bölümlerini bitiren seyirciler 6. sezonun ne zaman geleceğini merakla bekliyor.

Şeytanın insan kılığına girip dünyaya gelişini ve yaşadıklarını anlatan dizi Lucifer'in, merakla beklenen 6. sezonunun çekimlerine başlandığı duyurulmuştu. Ancak söz konusu dizinin 6. sezon yayın tarihinin ne zaman olduğuna ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bununla birlikte Lucifer'ın yeni sezonunun 2021 sonlarında ve 2022 başlarında yayınlanması tahminler arasında yer alıyor.

LUCİFER KONUSU NEDİR?

Cehennem Efendisi Lucifer hayatından sıkılınca insanların dünyasına giriş yapmaya karar verir. Dünyaya giriş yapan Lucifer, Los Angeles'ta yaşamaya başlar ve gece kulübü Lux'ı işletir.