LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Ludogorets Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Ludogorets Fenerbahçe maçı canlı olarak yayınlanacak. Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan sarı lacivertliler bu maçtan da üstünlükle ayrılmayı amaçlıyor. Fred, Becao, Djiku, King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavileri devam ettiği için maçta yer almayacaklar. UEFA listesinde yer almayan isimler ise şu şekilde: Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Mert Müldür ve Samet Akaydın. Ludogorets Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Ludogorets Fenerbahçe maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ludogorets Fenerbahçe maçı bugün (9 Kasım 2023 Perşembe) saat 23.00'te başlayacak.

LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ludogorets Fenerbahçe maçı EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE 9 PUANLA LİDER DURUMDA

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, 9 puanla grubunda lider konumda. Sarı lacivertli ekip, bu karşılaşmadan puan ya da puanlar alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

FENERBAHÇE'NİN LUDOGORETS MAÇI MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can; Osayi, İsmail, Oosterwolde, Ferdi; Crespo, Zajc; Kent, Szymanski, Tadic ve Batshuayi.

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