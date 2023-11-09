SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  4. LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Ludogorets Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Ludogorets Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

09.11.2023 12:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ludogorets Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana gelecek. Sarı lacivertli temsilcimiz UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgaristan ekibine konuk olacak. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamından üstünlükle ayrıldı. Futbolseverler internette Ludogorets Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranını araştırıyor. Peki, Ludogorets Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Ludogorets Fenerbahçe maçı canlı olarak yayınlanacak. Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan sarı lacivertliler bu maçtan da üstünlükle ayrılmayı amaçlıyor. Fred, Becao, Djiku, King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavileri devam ettiği için maçta yer almayacaklar. UEFA listesinde yer almayan isimler ise şu şekilde: Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Mert Müldür ve Samet Akaydın. Ludogorets Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Ludogorets Fenerbahçe maçının saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ludogorets Fenerbahçe maçı bugün (9 Kasım 2023 Perşembe) saat 23.00'te başlayacak.

LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ludogorets Fenerbahçe maçı EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE 9 PUANLA LİDER DURUMDA

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, 9 puanla grubunda lider konumda. Sarı lacivertli ekip, bu karşılaşmadan puan ya da puanlar alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

FENERBAHÇE'NİN LUDOGORETS MAÇI MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can; Osayi, İsmail, Oosterwolde, Ferdi; Crespo, Zajc; Kent, Szymanski, Tadic ve Batshuayi.

LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler ile Halil Umut Meler arasında hararetli tartışma!Arda Güler ile Halil Umut Meler arasında hararetli tartışma!
Münih maçında skandal iddia! Karar yanlış mıydı?Münih maçında skandal iddia! Karar yanlış mıydı?
Galatasaray gruptan nasıl çıkar?Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
En Çok Okunan Haberler
"Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı?" dedi mal varlığını sayıp ekledi: Ben ikna olmadım!

"Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı?" dedi mal varlığını sayıp ekledi: Ben ikna olmadım!

Araç satışında usul değişti! Otomobilde kimsenin tahmin etmediği oldu

Araç satışında usul değişti! Otomobilde kimsenin tahmin etmediği oldu

Arda Güler ile Halil Umut Meler arasında hararetli tartışma!

Arda Güler ile Halil Umut Meler arasında hararetli tartışma!

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Bayern Münih galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi!

Bayern Münih galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi!

Münih maçında skandal iddia! Karar yanlış mıydı?

Münih maçında skandal iddia! Karar yanlış mıydı?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.