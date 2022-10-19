Lufthansa uçağı rahatsızlanan yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

İSTANBUL (AA) - Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın Almanya'nın Frankfurt kenti ile Hindistan'ın Bangalor şehri seferini yapan uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Lufthansa'nın LH-754 sefer sayılı Boeing 747 tipi yolcu uçağı Türkiye hava sahası üzerindeyken bir yolcu aniden rahatsızlandı. Nefes darlığı yaşayan yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı.

Uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. 338 yolcunun bulunduğu uçak, dün akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Uçağın inişinin ardından rahatsızlanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

